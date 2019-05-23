Левандовски: Сане может повести «Баварию» к вершинам, у него огромный потенциал Ранее сообщалось, что чемпион Германии попытается пригласить игрока в летнее межсезонье.

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

«Сане – игрок высочайшего уровня, который обладает огромным потенциалом. Он может повести «Баварию» к вершинам.

У нас нет времени ждать по два года, поэтому новичкам придется показывать себя с первого матча.

Трансферное окно еще не открылось, но мы знаем, что клуб уже оформил два перехода. Я знаю, что что-то происходит. «Бавария» еще не сказала последнего слова», – цитирует нападающего Bild.

В минувшем сезоне 23-летний Сане провел за «Манчестер Сити» 47 матчей, забил 16 голов и отдал 18 голевых передач.