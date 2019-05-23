Бекхэм приехал на тренировку «Тоттенхэма» (фото) - Советский спорт
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23 мая 2019 09:51ФутболГичунцев Артур

Бекхэм приехал на тренировку «Тоттенхэма» (фото)

В эти дни лондонский клуб готовится к финалу Лиги чемпионов.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил тренировку «Тоттенхэма». Об этом сообщил нападающий «шпор» Гарри Кейн.

«Рад встречи с Дэвидом Бэкхемом. Настоящая легенда футбола», – написал форвард на своей странице в Twitter.

1 июня «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

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