Бекхэм приехал на тренировку «Тоттенхэма» (фото)

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил тренировку «Тоттенхэма». Об этом сообщил нападающий «шпор» Гарри Кейн.

«Рад встречи с Дэвидом Бэкхемом. Настоящая легенда футбола», – написал форвард на своей странице в Twitter.

1 июня «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Great to spend some time with David Beckham today. A real legend of the game! pic.twitter.com/VpVb7h9g74