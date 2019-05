В интернете появились фотографии Обамеянга и Ляказетта в новой форме «Арсенала»

Как сообщает «Газета.Ru», в социальной сети Twitter были опубликованы фотографии новой формы лондонского «Арсенала», которую представили нападающий «пушкарей» Пьер-Эмерик Обамеянг, а также его партнер по команде – Александр Ляказетт.

Новый домашний комплект теперь будет красно-белым, а гостевой выполнен в желтом цвете.

Отметим, что официальная презентация новой формы «Арсенала» еще не состоялась.

Aubameyang and Lacazette with the new Arsenal kit for the next season. Both shirts looks amazing. Adidas will rock it with Arsenal. 🔥 pic.twitter.com/xEDM5IeuN2