В интернете появились фотографии Обамеянга и Ляказетта в новой форме «Арсенала»

Как сообщает «Газета.Ru», в социальной сети Twitter были опубликованы фотографии новой формы лондонского «Арсенала», которую представили нападающий «пушкарей» Пьер-Эмерик Обамеянг, а также его партнер по команде – Александр Ляказетт.
Новый домашний комплект теперь будет красно-белым, а гостевой выполнен в желтом цвете.
Отметим, что официальная презентация новой формы «Арсенала» еще не состоялась.
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