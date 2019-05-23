В интернете появились фотографии Обамеянга и Ляказетта в новой форме «Арсенала» - Советский спорт
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23 мая 2019 10:18ФутболГичунцев Артур

В интернете появились фотографии Обамеянга и Ляказетта в новой форме «Арсенала»

29 мая английский клуб сыграет в финале Лиги Европы.

Как сообщает «Газета.Ru», в социальной сети Twitter были опубликованы фотографии новой формы лондонского «Арсенала», которую представили нападающий «пушкарей» Пьер-Эмерик Обамеянг, а также его партнер по команде – Александр Ляказетт.

Новый домашний комплект теперь будет красно-белым, а гостевой выполнен в желтом цвете.

Отметим, что официальная презентация новой формы «Арсенала» еще не состоялась.

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