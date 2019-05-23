Диего Марадона: Никто меня не задерживал

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона заявил, что информация о его задержании не соответствует действительности, сообщает «Газета.Ru».
Ранее стало известно о том, что 58-летний аргентинец, возглавляющий в настоящее время мексиканский клуб «Дорадос» был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса по заявлению его бывшей девушки Росио Оливы.
«Никто меня не останавливал и не задерживал, – сказал Марадона. – Я просто подписал те документы, которые должен был подписать, и ничего больше».
Отметим, что Олива обвиняет Марадону в невыплате пяти миллионов фунтов. Заседание суда по этому делу состоится 13 июня.
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