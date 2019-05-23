Хедира может покинуть «Ювентус» ради премьер-лиги

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может начать новый сезон в другом клубе, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на журналиста Арджуна Прадипа.
По информации источника, на 32-летнего немца претендуют клубы премьер-лиги. Также интерес к игроку проявляют «Бавария» и в MLS.
Напомним, Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года после перехода из «Реала». В нынешнем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах (из них только десять – в серии A) и забил два гола. Всего за четыре сезона в Турине у чемпиона мира 21 гол, 14 результативных передач в 127 матчах.
Отметим, что контракт Хедиры с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
В Германии он выступал за «Штутгарт» (2007-2010).
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