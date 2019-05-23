Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром - Советский спорт
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23 мая 2019 11:39ФутболЛипкин Антон

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

В июне национальная команда примет Сан-Марино 8 июня в Саранске и Кипр 11 июня в Нижнем Новгороде.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.

Состав сборной России:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Федор Кудряшов («Истанбул», Турция), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»);

полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»);

форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Сборная России начнет подготовку к матчам 30 мая в Новогорске. На 3 июня на базе команды запланирован контрольный матч с «Чертаново», который состоится в закрытом режиме.

Сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде.

После двух туров отборочного цикла Россия набрала три очка и занимает второе место в группе I.

Напомним, в марте Россия проиграла Бельгии в Брюсселе (1:3) и победила Казахстан в Нур-Султане (4:0).

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