Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.

Состав сборной России:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Федор Кудряшов («Истанбул», Турция), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»);

полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»);

форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Итоговый состав @TeamRussia на отборочные матчи ЕВРО-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород) 🇷🇺



Подготовка начнётся 30 мая в Новогорске. pic.twitter.com/51ZhEP3h96 — Сборная России (@TeamRussia) May 23, 2019

Сборная России начнет подготовку к матчам 30 мая в Новогорске. На 3 июня на базе команды запланирован контрольный матч с «Чертаново», который состоится в закрытом режиме.

Сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде.

После двух туров отборочного цикла Россия набрала три очка и занимает второе место в группе I.

Напомним, в марте Россия проиграла Бельгии в Брюсселе (1:3) и победила Казахстан в Нур-Султане (4:0).