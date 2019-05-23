Курбан Бердыев: Весь сезон «Рубин» играл без нападающих - Советский спорт
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23 мая 2019 12:18ФутболГичунцев Артур

Курбан Бердыев: Весь сезон «Рубин» играл без нападающих

Перед заключительным туром казанский клуб занимает 10-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги уходящего сезона, отметив проблемы с составом.

«У нас переходный период с проблемами, о которых все знают. В целом удовлетворительный итог сезона. Играли почти без нападающих. Позитивно, что много молодых. Отметил бы прогресс (защитника) Егора Сорокина. (Форвард) Артур Сагитов стал увереннее, но можно лучше. Доволен вратарями, но не без ошибок прошло.

Мой уход? Это еще неизвестно. Мы объявим решение через несколько дней после матча в Краснодаре. Матч с «Краснодаром» нам интересен. Команда на ходу, попала в Лигу чемпионов. Есть профессиональный интерес», – цитирует Бердыева агентство «РИА Новости».

Матч с «Краснодаром» казанский клуб проведет на выезде 26 мая. Начало поединка – 14.00 мск.

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