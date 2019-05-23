Модрич продлит соглашение с «Реалом»

По информации газеты Marca, новое соглашение хорвата с клубом будет рассчитано до 2021 года.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ранее дал понять, что хотел бы по-прежнему видеть Модрича в своей команде. Ожидается, что вскоре о продлении контракта будет объявлено официально.
Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич играет за «Реал» с 2012 года.
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