«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса - Советский спорт
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23 мая 2019 14:24ФутболЛипкин Антон

«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса

Стоимость трансфера составила 3,25 миллиона евро.

Полузащитник «Гронингена» Лудовит Рейс стал игроком «Барселоны», сообщает официальный сайт каталонцев.

18-летний голландец подписал с клубом контракт на три года с возможностью продления еще на два. Сумма трансфера составила 3,25 миллиона евро. При этом «Барселона» включила в соглашение с игроком неустойку в размере 100 миллионов евро.

Рейс выступает на позиции центрального полузащитника. В составе «Гронингена» он дебютировал 21 сентября 2017 года в матче Кубка Голландии с «Херкулесом» (4:2). За полтора года он провел за команду 50 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Отметим, что Рейс родился в Словакии, а паспорт гражданина Голландии получил в июле 2018 года.

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