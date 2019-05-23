«Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес покинет команду этим летом.

Напомним, испанский футболист выступает за столичный клуб с 2011 года. За это время он провел 355 матчей, забил 6 голов и отдал 41 результативную передачу.

Хуанфран становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.