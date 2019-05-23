«Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 мая 2019 15:24ФутболГичунцев Артур

«Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана

Об этом сообщает пресс-служба «матрасников».

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес покинет команду этим летом.

Напомним, испанский футболист выступает за столичный клуб с 2011 года. За это время он провел 355 матчей, забил 6 голов и отдал 41 результативную передачу.

Хуанфран становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
23/05 15:00Футбол
Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
22/05 08:15Хоккей
Двое наших – в финале Кубка Стэнли! Как Тарасенко и Барбашев отметили победу сборной«Блюзмены» не стали затягивать серию до семи матчей.
22/05 12:15Футбол
О счастье Калачева, миттельшпиле и барочности. Колонка Отара КушанашвилиИзвестный шоумен – о полузащитнике «Ростова» Тимофее Калачеве, который завершил карьеру.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
22/05 16:30Футбол
Предусмотрительный «Спартак» и беззащитное «Динамо». Истекающие контракты в РПЛСоставы ряда клубов премьер-лиги летом могут измениться более чем на половину. Затянули с продлением контрактов «Оренбург», «Урал», «Динамо» и особенно «Арсенал», от которого в следующем сезоне могут остаться пять игроков.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
22/05 14:00Футбол
Денис Бояринцев: Испытывал трепет, садясь за один стол с АленичевымБывший полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России, а ныне – главный тренер ивановского «Текстильщика» рассказал о том, как играл против молодого Криштиану Роналду, вспомнил аварию, которая изменила его жизнь, и поделился ожиданиями от финала Кубка России.
22/05 21:45Хоккей
В США собрались звезды, но там не видно команды. Все о будущем сопернике РоссииАмериканцы ехали на чемпионат мира в статусе главных фаворитов, но на групповом этапе разочаровали.
23/05 13:45Хоккей
Овечкин и Кучеров побили рекорд… Загитовой. Как Россия смотрит ЧМ-2019?Опубликованы ТВ-рейтинги прошлой недели. Список лидеров года среди спортивных трансляций возглавил матч чемпионата мира Россия - Чехия.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
23/05 15:39Футбол
За бортом сборной: Беленов, Стоцкий, Сутормин… Черчесов огласил итоговый списокОглашен окончательный список футболистов, вызванных на июньские матчи сборной России против «Чертаново», Сан-Марино и Кипра. В нем аж 30 человек.
22/05 22:00Футбол
Евгений Ловчев: Палыч отстоял имя тренеров старшего поколения. Спасибо ему!Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги финала Кубка России, назвал Баринова лучшим футболистом матча и предостерег предсказывать тульскому «Арсеналу» судьбу «Уфы».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
22/05 14:30Хоккей
Да, это «Красная машина». Но гонка только начинается!Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о грандиозной победе сборной России над шведами.
23/05 07:00Хоккей
Россия – США и еще три битвы первого дня плей-оффВ Братиславе и Кошице стартуют четвертьфиналы. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс важнейшего игрового дня.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
Новости
15:58 Футбол Маркиньос согласился на переход в «Ювентус»
15:46 Футбол «Лацио» готов повысить зарплату Индзаги, чтобы он не уходил в «Ювентус»
15:34 Формула-1 Кими Райкконен: Это не то Монако, в котором я ездил в первый раз
15:29 Футбол Участники ПМЭФ увидят кубок Евро-2020 и «Золотой мяч» Льва Яшина
15:24 Футбол «Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана
15:19 Хоккей The Hockey News: У сборной США глубокий состав, что может сыграть роль в ¼ финала
14:57 Футбол Сорокин объяснил, почему ФИФА отказалась от расширения участников чемпионата мира
14:49 Футбол Владимир Путин – о ЧМ-2018: Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться
14:42 Хоккей Три балерины выступили на презентации заявки Санкт-Петербурга на ЧМ-2023
14:40 Футбол Роббен получил предложение от «Лестера»
14:34 Формула-1 Себастьян Феттель: Не вижу причин, почему бы нам не провести хорошую гонку
14:24 Футбол «Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса
14:16 Футбол Пьер-Эмерик Обамеянг – о ситуации Мхитаряна: Это настоящий позор
14:12 Формула-1 Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
13:58 Футбол Зелимхан Бакаев: В сборной России мне будет непросто, там собраны сильные игроки
13:44 Футбол Исполком РФС снял с повестки дня вопрос о лимите на легионеров
13:37 Хоккей Алексей Бадюков: Сборная России обыграет команду США со счетом 4:1
13:36 Футбол Гурам Аджоев: Бакаев и Мирзов не боятся обыгрывать, мы уже забываем о такой красоте
13:27 Биатлон Российские биатлонистки могут принять участие в неделе моды
13:23 Футбол Модрич продлит соглашение с «Реалом»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика