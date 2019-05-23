«Лацио» готов повысить зарплату Индзаги, чтобы он не уходил в «Ювентус» 43-летний итальянец может сменить Аллегри в «Ювентусе».

Владелец «Лацио» Клаудио Лотито готов предложить улучшенный контракт главному тренеру команды Симоне Индзаги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас 43-летний тренер зарабатывает 1,2 миллиона евро, тогда как в случае продления соглашения его зарплата увеличится до 1,8 миллиона.

Напомним, Индзаги входит в список кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса» после ухода из клуба Массимилиано Аллегри. Также на Индзаги претендует «Милан». Однако оба клуба рассматривают и другие варианты.

Индзаги возглавляет «Лацио» с 2016 года. Под его руководством команда дважды занимала пятое место в серии A (2017, 2018), а за тур до конца нынешнего чемпионата идет на восьмом месте, сохраняя шансы подняться на седьмое.

Контракт Индзаги с «Лацио» рассчитан до 2020 года.