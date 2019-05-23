Маркиньос согласился на переход в «Ювентус»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионы Италии ищут усиление в центр обороны и могут остановить свой выбор на 25-летнем бразильце. При этом сам Маркиньос уже дал согласие на возвращение в Италии.
При этом Маркиньос наряду с форвардами Килианом Мбаппе, Неймаром и полузащитником Марко Верратти входит в число игроков, с которыми «ПСЖ» не собирается расставаться ни при каких обстоятельствах.
Если же переговоры все же начнутся, то стартовой ценой на Маркиньоса станет 60 миллионов евро. В то же время «Ювентус» может включить в сделку полузащитника Миралема Пьянича.
Напомним, Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 43 матча во всех турнирах, четыре гола и две результативные передачи. Всего же за шесть лет он провел за команду 245 матчей и забил 11 голов.
Ранее Маркиньос выступал в Европе за «Рому» (2012-2013).
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