Главу «ПСЖ» обвинили во взятке при выборе страны-хозяйки ЧМ-2019 по легкой атлетике Французский суд обвинил президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелайфи в коррупции.

По информации BBC, президент «ПСЖ» дал взятку при выборе места проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2019 году.

В 2011 году фирма Oryx Qatar Sports Investment, которой владеют Аль-Хелаифи и его брат Халид, перевела 3,5 млн долларов компании сына бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

На проведение чемпионата мира в 2017 и 2019 годах претендовал Катар и получил право на вторую дату. В 2017 году турнир прошел в Лондоне.