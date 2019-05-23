Сергей Прядкин: Решение о лимите на легионеров должно быть принято в июне

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему вопрос о лимите на легионеров был исключен из повестки дня сегодняшнего заседания исполкома РФС.
«Учитывая то, что мнения клубов разделились, приняли решение провести консультацию, – приводит «Р-Спорт» слова Прядкина. – Тянуть не будем. Думаю, в первой половине июня решение должно быть принято. Решали, принять схему «8-17» или оставить «6-5».
Напомним, по нынешнему лимиту на легионеров количество иностранцев в заявке на сезон не регламентируется, однако на поле могут находиться не более шести иностранцев.
Ранее стало известно, что начиная с сезона-2020/2021, ограничение на легионеров может распространяться на заявку на сезон. Один из вариантов формата – 8 иностранцев и 17 российских игроков.
Вопрос о лимите на легионеров изначально значился в повестке дня заседания исполкома РФС.
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