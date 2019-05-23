«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов» - Советский спорт
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23 мая 2019 17:05ФутболСметанникова Дарья

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в гостевом матче 29-го тура российской премьер-лиги.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча «Крылья Советов» - «Спартак» московский клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Так же болельщики использовали две ракетницы, 4 петарды и 5 файеров. – штраф 150 тысяч рублей.

«Крылья Советов» за необеспечение безопасности и массовое появление на поле посторонних лиц оштрафован на 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Sport24.ru.

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