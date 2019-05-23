Роналду попал в заявку сборной Португалии на финальную стадию Лиги наций

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушом назвал состав команды на финальный этап Лиги наций. 5 июня португальцы сыграют со Швейцарией в полуфинале турнира, а в финале 9 июня встретятся с Англией или Голландией.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии. Форвард после чемпионата мира-2019 не играл девять месяцев за национальную команду, вернувшись лишь в марте в матчах с Украиной (0:0) и Сербией (1:1) в квалификации Евро-2020.
Состав сборной Португалии:
Вратари: Бету («Гезтепе»), Жозе Са («Олимпиакос»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»);
Защитники: Рафаэл Геррейро («Боруссия» Д), Мариу Руи («Наполи»), Рубен Диаш («Бенфика»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Нелсон Семеду («Барселона»), Жоау Канселу («Ювентус»);
Полузащитники: Бруно Фернандеш («Спортинг»), Данилу Перейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»), Пицци («Бенфика»), Рубен Невиш («Вулверхэмптон»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»);
Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Диего Соуза («Брага»), Жоао Фелиш («Бенфика»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Рафа Силва («Бенфика»).
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