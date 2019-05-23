В России может появиться «Клуб Сергея Семака» Достижение Семака не осталось незамеченным.

В российском футболе может появиться символический «Клуб Сергея Семака», сообщил председатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ОТТФ) Михаил Гершкович.

В него войдут люди, которые выигрывали чемпионат России в качестве игрока и тренера. Сергей Семак стал первым таким человеком – он выигрывал чемпионат России с ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом» (как игрок и тренер). Игорь Черевченко и Дмитрий Парфенов выигрывали в качестве игрока и тренера Кубок России.

– Вопрос по созданию «Клуба Сергея Семака» на этом исполкоме ОТТФ не поднимался, потому что есть определенные процедуры, и нужно все оформить. Пока я поговорил по этому вопросу со многими членами исполкома, и есть поддержка. Этот вопрос планируем поднять на следующем исполкоме, хотя его может решить и бюро исполкома, – приводит слова Гершковича «РИА Новости».

Отметим, что в СССР по инициативе Константина Есенина, пасынка известного поэта, был создан «Клуб Григория Федотова» для футболистов, забивших 100 мячей за карьеру.