СМИ: «Ньюкасл» хочет купить у ЦСКА Фернандеса - Советский спорт
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23 мая 2019 20:36ФутболСметанникова Дарья

СМИ: «Ньюкасл» хочет купить у ЦСКА Фернандеса

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Daily Star, «Ньюкасл» заинтересован в приобретении защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Отмечается, что пока английский клуб не может вести конкретные переговоры с кем-либо из футболистов, так как пока неясно будущее Рафаэля Бенитеса у руля команды.

Ранее агент Марио Фернандеса подтвердил, что к защитнику проявляет интерес мадридский «Атлетико».

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма отступных за футболиста составляет 30 млн евро.

В нынешнем сезоне бразилец с российским паспортом провел 34 матча за ЦСКА, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач.

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