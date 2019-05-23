СМИ: «Ньюкасл» хочет купить у ЦСКА Фернандеса Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Daily Star, «Ньюкасл» заинтересован в приобретении защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Отмечается, что пока английский клуб не может вести конкретные переговоры с кем-либо из футболистов, так как пока неясно будущее Рафаэля Бенитеса у руля команды.

Ранее агент Марио Фернандеса подтвердил, что к защитнику проявляет интерес мадридский «Атлетико».

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма отступных за футболиста составляет 30 млн евро.

В нынешнем сезоне бразилец с российским паспортом провел 34 матча за ЦСКА, в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач.