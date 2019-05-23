Источник: Гранат может перейти в «Ростов» «Ростов» может приобрести экс-игрока сборной России.

Защитник «Рубина» Владимир Гранат может перейти за «Ростов», сообщает «Чемпионат».

Виной тому – финансовые проблемы казанского клуба. Отметим, что футболист уже выступал за дончан в сезоне-2016/17, выиграв с ними серебряные медали российского чемпионата.

В нынешнем сезоне на счету Граната 18 матчей за «Рубин» во всех турнирах. 16 марта 2019 года защитник сломал малую берцовую кость.

Трансферная стоимость футболиста составляет два миллиона евро.