Источник: Гранат может перейти в «Ростов» - Советский спорт
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23 мая 2019 21:26ФутболКоноплев Александр

Источник: Гранат может перейти в «Ростов»

«Ростов» может приобрести экс-игрока сборной России.

Защитник «Рубина» Владимир Гранат может перейти за «Ростов», сообщает «Чемпионат».

Виной тому – финансовые проблемы казанского клуба. Отметим, что футболист уже выступал за дончан в сезоне-2016/17, выиграв с ними серебряные медали российского чемпионата.

В нынешнем сезоне на счету Граната 18 матчей за «Рубин» во всех турнирах. 16 марта 2019 года защитник сломал малую берцовую кость.

Трансферная стоимость футболиста составляет два миллиона евро.

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