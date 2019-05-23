У Виктора Гончаренко родилась дочь

ЦСКА на официальном сайте поздравил главного тренера Виктора Гончаренко с пополнением в семействе.
«В семье Гончаренко родилась дочь. Поздравляем Виктора Михайловича и его супругу с прибавлением и желаем счастья и здоровья!», - говорится в сообщении клуба.
41-летний белорусский специалист уже воспитывает сына Артема.
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