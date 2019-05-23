У Виктора Гончаренко родилась дочь - Советский спорт
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23 мая 2019 23:08ФутболСметанникова Дарья

У Виктора Гончаренко родилась дочь

Главный тренер ЦСКА стал отцом во второй раз.

ЦСКА на официальном сайте поздравил главного тренера Виктора Гончаренко с пополнением в семействе.

«В семье Гончаренко родилась дочь. Поздравляем Виктора Михайловича и его супругу с прибавлением и желаем счастья и здоровья!», - говорится в сообщении клуба.

41-летний белорусский специалист уже воспитывает сына Артема.

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