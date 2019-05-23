«Штутгарт» и «Унион» не выявили победителя в первом стыковом матче бундеслиги - Советский спорт
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23 мая 2019 23:40ФутболСметанникова Дарья

«Штутгарт» и «Унион» не выявили победителя в первом стыковом матче бундеслиги

В Штутгарте состоялся первый стыковой матч за право выступать в бундеслиге в следующем сезона.

«Штутгарт» сыграл вничью с «Унионом» в первом стыковом матче бундеслиги – 1:1.

У хозяев отличились Кристиан Гентнер и Марио Гомес. У «Униона» мячи забили Сулейман Абдуллахи и Марвин Фридрих.

В минувшем сезоне «Штутгарт» занял 16-е место в бундеслиге, а «Унион» стал третьим во второй бундеслиге.

Ответная игра состоится 27 мая в Берлине.

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