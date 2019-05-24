Хердур Магнуссон: Миссия ЦСКА – закончить сезон выше «Спартака» Обе столичные команды потеряли шансы на попадает в Лигу чемпионов.

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон сообщил, что основная задача его команды на остаток сезона – обойти московский «Спартак» в итоговой турнирной таблице чемпионата России.

– У нас абсолютно новая команда, мы неплохо начали этот сезон. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, но есть досада, что не продолжили выступление в Европе весной. Ну а вторая часть чемпионата, после перерыва, далась нам очень сложно. Мы пытались изо всех сил, но у нас молодая, перспективная команда, я с оптимизмом смотрю в следующий сезон, мы точно будем лучше, чем в этом сезоне. Сейчас миссия на оставшуюся часть – закончить сезон выше «Спартака», – приводит слова Магнуссона ТАСС.

Перед последним туром у «Спартака» 49 очков, а у ЦСКА – 48. 26 мая «Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом», а ЦСКА – дома с «Крыльями Советов». Обе столичные команды потеряли шансы на попадает в Лигу чемпионов.