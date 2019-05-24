Жерар Пике: Крах на «Энфилде» будут вспоминать еще долго

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о поражении от «Ливерпуля» (0:4) на стадионе «Энфилд» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Когда такое происходит, все или почти все идет не так, – сказал 32-летний испанец в интервью El Pais. – Думаю, на уровне психологии на некоторых повлияло то, что произошло в Риме, потому что это было совсем недавно.
Когда мы пропустили первый гол, который оказался быстрым, на подсознательном уровне предстает картины из Рима. Потом были еще два гола, и это стало еще больше напоминать то, что было год назад.
Конечно, это был своего рода ментальный блок, но и в футбол мы играли неудачно. А соперник постоянно давил и давил. «Энфилд» тоже сыграл свою роль. Иногда такое бывает. Это был очень трудный день. Непросто было восстановиться эмоционально, потому что время шло, а то поражение не забывалось. Этот крах будут вспоминать еще долго. Но мы должны идти дальше».
Напомним, в первом матче «Барселона» крупно выиграла дома (3:0). В прошлом году каталонцы также вылетели из Лиги чемпионов после того, как разгромили «Рому» (4:1) на «Камп Ноу», а в гостях проиграли (0:3).
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