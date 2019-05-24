Арсен Венгер: Я намерен вернуться в футбол, но пока не знаю в каком качестве Ранее сообщалось, что бывший наставник лондонского «Арсенала» может занять должность в ФИФА.

Французский специалист Арсен Венгер рассказал о планах на будущее.

«Я намерен вернуться в футбол, но пока не знаю в каком качестве. Думал, что быстро вернусь к тренерской деятельности, но на данный момент мне нравится наблюдать со стороны.

Футбол по-прежнему вызывает у меня сильные чувства. Я вернусь, но не знаю, в каком качестве», – цитирует французского специалиста агентство Reuters.

По информации СМИ, Венгер может возглавить «Милан» или мюнхенскую «Баварию». Также им интересуется «ПСЖ», который предлагает ему должность технического директора.