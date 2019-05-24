Арсен Венгер: Я намерен вернуться в футбол, но пока не знаю в каком качестве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 мая 2019 10:36ФутболГичунцев Артур

Арсен Венгер: Я намерен вернуться в футбол, но пока не знаю в каком качестве

Ранее сообщалось, что бывший наставник лондонского «Арсенала» может занять должность в ФИФА.

Французский специалист Арсен Венгер рассказал о планах на будущее.

«Я намерен вернуться в футбол, но пока не знаю в каком качестве. Думал, что быстро вернусь к тренерской деятельности, но на данный момент мне нравится наблюдать со стороны.

Футбол по-прежнему вызывает у меня сильные чувства. Я вернусь, но не знаю, в каком качестве», – цитирует французского специалиста агентство Reuters.

По информации СМИ, Венгер может возглавить «Милан» или мюнхенскую «Баварию». Также им интересуется «ПСЖ», который предлагает ему должность технического директора.

23/05 13:00Хоккей
У США нет шансов. Россия точно пройдет дальшеКоманда Ильи Воробьева уже одной ногой в полуфинале. В рубрике «Советский спор» мы объясняем, почему Россия должна выиграть у США.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
23/05 23:39Хоккей
Канада была в 0,4 секунды от вылета. Мы увидели огненные четвертьфиналыШвейцарии совсем чуть-чуть не хватило для выхода в полуфинал, а России с трудом обыграла США.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
22/05 21:00Футбол
«Попыхтим» в Европе! «Паровозы» помогли «самоварам» попасть в еврокубок«Локомотив» одолел «Урал» в финале Кубка России и подарил последнюю путевку в Лигу Европы «Арсеналу».
23/05 21:01Хоккей
Борис Михайлов: Если не будет червя в голове – обыграем всехПосле победы сборной России над американцами (4:3) игру нашей команды оценил двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР Борис Михайлов.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
23/05 09:00Хоккей
«1/4 финала – это жизнь или смерть». Вячеслав Быков – о матче Россия – СШАЗнаменитый тренер, дважды приводивший сборную России к золотым медалям ЧМ, оценил выступление нашей команды на групповой стадии и поделился ожиданиями от стартующего сегодня плей-офф.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
22/05 20:30Футбол
Шестой Кубок России Семина и восьмой – «Локомотива»! В финале побежден «Урал»Главный ветеран российского тренерского цеха одержал очередную победу в Кубке России. Единственный мяч с подачи Фернандеша забил Баринов.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
23/05 13:15Хоккей
Кто вам сказал, что у США нет шансов с Россией? Американцы очень сильныСША преодолеют проблемы группового этапа и подойдут к матчу в четвертьфинале с Россией во всеоружии.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
23/05 19:54Хоккей
«Красная машина» отменила «Чудо». Наши победили американцев и вышли в полуфиналРоссияне едва не упустили преимущество, добытое в первом периоде. За счет мощной атаки и вдохновенной игре вратаря Андрея Василевского сборной России удалось одержать победу 4:3.
23/05 21:33Хоккей
У американцев здесь сборная третьего сорта. Как таких не победить?Четвертьфинал – для фаворита главный матч на любом турнире: провал либо еще две гарантированные медальные встречи.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
23/05 15:39Футбол
За бортом сборной: Беленов, Стоцкий, Сутормин… Черчесов огласил итоговый списокОглашен окончательный список футболистов, вызванных на июньские матчи сборной России против «Чертаново», Сан-Марино и Кипра. В нем аж 30 человек.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
23/05 15:44Футбол
Александр Дюков: Мог бы отменить лимит на легионеров волевым решениемПрезидент РФС Александр Дюков после подвел итоги исполкома, который сегодня прошел в Доме футбола.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
Новости
11:43 Футбол Липпи во второй раз возглавил сборную Китая
11:37 Футбол Неймар уехал в сборную Бразилии без разрешения Тухеля
11:30 Хоккей «Слован» близок к тому, чтобы остаться в КХЛ
11:18 Футбол Маурисио Почеттино: Мое будущее? До финала не буду ничего решать
11:06 Футбол Сарри – фаворит на должность главного тренера «Ювентуса»
10:47 Хоккей Павел Буре – о матче со сборной Финляндии: Нам без разницы, с кем играть
10:36 Футбол Арсен Венгер: Я намерен вернуться в футбол, но пока не знаю в каком качестве
10:27 ММА ВИДЕО ДНЯ: Хайбулаев нокаутировал бывшего бойца UFC ударом колена
10:23 ММА Камил Гаджиев: Бой Емельяненко и Харитонова может пройти 5 октября
09:45 Волейбол Россия проиграла Бразилии в Лиге наций
09:29 Хоккей Стаффан Крунвалль: Мактавиш в «Локомотиве» – это очень интересно
09:23 Футбол Жерар Пике: Крах на «Энфилде» будут вспоминать еще долго
09:02 ММА Алиев нокаутировал Силву на турнире PFL 2 и другие результаты
08:20 Хоккей Михаил Григоренко: Задачи-минимум – нет, главное – золото
08:00 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: В следующем сезоне не будет никаких оправданий
07:31 Хоккей Радко Гудас: Было бы здорово сыграть с Россией еще раз
07:18 Футбол Моуринью не возглавит «Ювентус» из-за того, что раньше работал в «Интере»
06:59 Хоккей Дмитрий Орлов: Вася в конце хорошо отработал, красавчик
06:44 Баскетбол «Торонто» победил «Милуоки» и вышел вперед в серии
01:43 Футбол «Бенфика» продаст Жоау Фелиша только за 120 миллионов евро
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика