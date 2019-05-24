Маурисио Почеттино: Мое будущее? До финала не буду ничего решать Аргентинец вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о том, чем его команда отличается от «Ливерпуля», и прокомментировал свое будущее.

«Ливерпуль» планировал выиграть Лигу чемпионов и премьер-лигу, а мы просто хотели провести сезон как можно лучше, – приводит Marca слова аргентинца. – Мы никого не приглашали. А они заплатили по 70 миллионов за голкипера (Алиссон) и центрального защитника (Виргил ван Дейк).

Мое будущее? До финала (Лиги чемпионов) не буду ничего решать. Важно знать, какие планы у клуба. Если мы хотим что-то выиграть, нам нужно усиливаться».

Напомним, 1 июня «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Ранее сообщалось о том, что Почеттино может возглавить «Ювентус».