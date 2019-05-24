Липпи во второй раз возглавил сборную Китая - Советский спорт
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24 мая 2019 11:43ФутболГичунцев Артур

Липпи во второй раз возглавил сборную Китая

Специалист покинул команду 25 января, а его место занял Фабио Каннаваро.

Итальянский специалист Марчелло Липпи вернулся на тренерский мостик сборной Китая. Об этом сообщает Футбольная ассоциация страны.

Отмечается, что 71-летний наставник приступит к своим обязанностям 1 июня.

Напомним, Фабио Каннаваро, который работал с командой на временной основе с марта этого года, покинул коллектив в апреле.

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