Дмитрий Тарасов: Чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает в конце сезона.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о том, что не ощущает себя на свои 32 года.

– Это абсолютно не серьезный возраст для спорта, – сказал Тарасов в интервью «Известиям». – Если человек следит за собой, то нет вообще никаких проблем. Чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке.

– Летом у вас заканчивается контракт с «Локомотивом». Есть ли какие-то новости относительно вашего будущего?

– Пока не знаю. Контракт кончается через месяц, поэтому об этом сейчас не думаю. Главное, что мы выиграли Кубок, нужно теперь взять второе место в РПЛ, а уже потом будем разговаривать.

Напомним, в среду «Локомотив» стал обладателем Кубка России, победив в финальном матче в Самаре «Урал» (1:0).

Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей (из них только восемь – в премьер-лиге).