Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева доставлена в московскую больницу

Россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, доставлена на лечение в одну из московских больниц.
«Она лежит в реанимации», – заявил агентству «РИА Новости» знакомый девушки.
Ранее стало известно, что девушка выпала из окна и находится в тяжелом состоянии.
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Итальянская кухня. 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