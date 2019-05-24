Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева доставлена в московскую больницу - Советский спорт
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24 мая 2019 12:16ФутболГичунцев Артур

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева доставлена в московскую больницу

Оба игрока останутся за решеткой до зимы 2019 года.

Россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, доставлена на лечение в одну из московских больниц.

«Она лежит в реанимации», – заявил агентству «РИА Новости» знакомый девушки.

Ранее стало известно, что девушка выпала из окна и находится в тяжелом состоянии.

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