Московское «Динамо» проводит тренировку на новом стадионе (фото) - Советский спорт
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24 мая 2019 12:28ФутболГичунцев Артур

Московское «Динамо» проводит тренировку на новом стадионе (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В эти минуты футболисты московского «Динамо» готовятся к матчу с тульским «Арсеналом» в 30-м туре РПЛ.

Отметим, что занятия столичного клуба проходят на новой арене.

Матч против «оружейников» команда Дмитрия Хохлова проведет 26 мая. Встреча стартует в 14.00 мск.

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