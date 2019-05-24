Московское «Динамо» проводит тренировку на новом стадионе (фото)

В эти минуты футболисты московского «Динамо» готовятся к матчу с тульским «Арсеналом» в 30-м туре РПЛ.
Отметим, что занятия столичного клуба проходят на новой арене.
Матч против «оружейников» команда Дмитрия Хохлова проведет 26 мая. Встреча стартует в 14.00 мск.
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Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.