Артем Дзюба: Финал «Игры престолов»? – Безобразие! - Советский спорт
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24 мая 2019 13:48ФутболЛипкин Антон

Артем Дзюба: Финал «Игры престолов»? – Безобразие!

Форвард считает, что нужно переснимать развязку сериала.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба остался недоволен завершением сериала «Игра престолов».

«Финал «Игры престолов»? – Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать», – приводит «Радио Зенит» слова Дзюбы.

Напомним, что многие фанаты были разочарованы развязкой сериала. По его окончании была создана петиция с требованием переснять последнюю серию.

Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, последняя серия финального сезона демонстрировалась 19 мая 2019 года. Всего было снято восемь сезонов.

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