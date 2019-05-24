Артем Дзюба: Финал «Игры престолов»? – Безобразие!

Форвард «Зенита» Артем Дзюба остался недоволен завершением сериала «Игра престолов».
«Финал «Игры престолов»? – Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать», – приводит «Радио Зенит» слова Дзюбы.
Напомним, что многие фанаты были разочарованы развязкой сериала. По его окончании была создана петиция с требованием переснять последнюю серию.
Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, последняя серия финального сезона демонстрировалась 19 мая 2019 года. Всего было снято восемь сезонов.
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