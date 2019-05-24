Дзюба предложил «Енисею» сыграть в открытый футбол

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями перед матчем против «Енисея» в 30-м туре РПЛ.
Встреча состоится 26 мая и пройдет в Санкт-Петербурге. Начало поединка – 14.00 мск.
«Жду игру с «Енисеем». Это последний матч перед своими болельщиками, хочется порадовать их победой, завершить чемпионат на хорошей ноте. Тем более, соперник, наверно, захочет хлопнуть дверью. И нам хочется повеселиться. Предлагаю «Енисею» сыграть в открытый футбол», – сказал нападающий клубной пресс-службе.
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