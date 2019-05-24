Дзюба предложил «Енисею» сыграть в открытый футбол

«1/4 финала – это жизнь или смерть». Вячеслав Быков – о матче Россия – США Знаменитый тренер, дважды приводивший сборную России к золотым медалям ЧМ, оценил выступление нашей команды на групповой стадии и поделился ожиданиями от стартующего сегодня плей-офф.

Шестой Кубок России Семина и восьмой – «Локомотива»! В финале побежден «Урал» Главный ветеран российского тренерского цеха одержал очередную победу в Кубке России. Единственный мяч с подачи Фернандеша забил Баринов.

За бортом сборной: Беленов, Стоцкий, Сутормин… Черчесов огласил итоговый список Оглашен окончательный список футболистов, вызванных на июньские матчи сборной России против «Чертаново», Сан-Марино и Кипра. В нем аж 30 человек.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

«Красная машина» отменила «Чудо». Наши победили американцев и вышли в полуфинал Россияне едва не упустили преимущество, добытое в первом периоде. За счет мощной атаки и вдохновенной игре вратаря Андрея Василевского сборной России удалось одержать победу 4:3.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал» Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Предусмотрительный «Спартак» и беззащитное «Динамо». Истекающие контракты в РПЛ Составы ряда клубов премьер-лиги летом могут измениться более чем на половину. Затянули с продлением контрактов «Оренбург», «Урал», «Динамо» и особенно «Арсенал», от которого в следующем сезоне могут остаться пять игроков.

Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачу Известный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.

Вячеслав Караваев: От агрессивного стиля против Адвоката не откажемся В пятницу состоится первый финальный матч плей-офф чемпионата Голландии за путевку в Лигу Европы-2019/20. «Утрехт» примет на своем поле «Витесс», цвета которого защищает 24-летний защитник сборной России.