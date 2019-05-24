Артем Дзюба: Для меня чемпионский парад впервые, поэтому все будет интересно

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался перед началом чемпионского парада, отметив, что ему нравится жить в Санкт-Петербурге.
«Для меня чемпионский парад впервые, поэтому все будет интересно.
Мне Петербург нравится. В этом городе есть что-то магическое, сказочное. Мне здесь очень комфортно. Никогда бы не подумал, что в Петербурге мне будет так уютно», – заявил игрок, чьи слова приводит клубная пресс-служба.
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