Глушаков опубликовал коллаж с Ребровым, Ещенко и Комбаровым: Цветут молодые - Советский спорт
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24 мая 2019 14:40ФутболЛипкин Антон

Глушаков опубликовал коллаж с Ребровым, Ещенко и Комбаровым: Цветут молодые

Глушаков пошутил над собой и партнерами.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков опубликовал шуточный пост в инстаграме.

«Стало известно, что в межсезонье «Спартак» не намерен тратиться на трансферном рынке. Ставка будет сделана на свою молодежь», – говорится в сообщении, под которым коллаж с фотографиями Артема Реброва, Андрея Ещенко, Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова, измененные в фотошопе.

«Цветут молодые», – подписал фото Глушаков.

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Цветут молодые 🌼

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Напомним, ранее стало известно, что 32-летний полузащитник покинет «Спартак» по окончании сезона. В предыдущих трех матчах «Спартака» Глушаков на поле не выходил.

Перед игрой с «Крыльями Советов» (2:1) стало известно, что Глушаков получил сильный ушиб коленного сустава.

В заключительном матче сезона 26 мая «Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом».

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