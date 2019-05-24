Зелимхан Бакаев: Обида на Карреру? Это несерьезно

Хавбек тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», рассказал о своем отношении к Массимо Каррере.
Напомним, именно при итальянце 22-летний полузащитник отправился в стан «оружейников».
«Обида? Это несерьезно. Было неприятно, потому что всегда хочу играть, тем более были надежды, что мне действительно дадут шанс. Потом тебя не выпускают… Но я продолжал работать и старался доказать, что достоин. Рабочий процесс», – цитирует Бакаева Sportbox.ru.
Отметим, что полузащитник вернется в столичный клуб по окончании сезона.
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