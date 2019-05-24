Зелимхан Бакаев: Обида на Карреру? Это несерьезно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 мая 2019 15:58ФутболГичунцев Артур

Зелимхан Бакаев: Обида на Карреру? Это несерьезно

Российский футболист был вынужден покинуть команду из-за недостаточной игровой практики.

Хавбек тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», рассказал о своем отношении к Массимо Каррере.

Напомним, именно при итальянце 22-летний полузащитник отправился в стан «оружейников».

«Обида? Это несерьезно. Было неприятно, потому что всегда хочу играть, тем более были надежды, что мне действительно дадут шанс. Потом тебя не выпускают… Но я продолжал работать и старался доказать, что достоин. Рабочий процесс», – цитирует Бакаева Sportbox.ru.

Отметим, что полузащитник вернется в столичный клуб по окончании сезона.

23/05 16:00Футбол
Александр Дюков: Мог бы отменить лимит на легионеров волевым решениемПрезидент РФС после подвел итоги исполкома, который сегодня прошел в Доме футбола.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
22/05 21:00Футбол
«Попыхтим» в Европе! «Паровозы» помогли «самоварам» попасть в еврокубок«Локомотив» одолел «Урал» в финале Кубка России и подарил последнюю путевку в Лигу Европы «Арсеналу».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
23/05 15:00Футбол
Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
23/05 22:00Футбол
Максименко, Ребров и Ташаев выбрали мисс «Спартак»В четверг на «Открытие Арене» прошел финал конкурса самых красивых поклонниц столичного клуба.
23/05 15:00Футбол
За бортом сборной: Беленов, Стоцкий, Сутормин… Черчесов огласил итоговый списокОглашен окончательный список футболистов, вызванных на июньские матчи сборной России против «Чертаново», Сан-Марино и Кипра. В нем аж 30 человек.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
22/05 20:30Футбол
Шестой Кубок России Семина и восьмой – «Локомотива»! В финале побежден «Урал»Главный ветеран российского тренерского цеха одержал очередную победу в Кубке России. Единственный мяч с подачи Фернандеша забил Баринов.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
23/05 13:00Хоккей
У США нет шансов. Россия точно пройдет дальшеКоманда Ильи Воробьева уже одной ногой в полуфинале. В рубрике «Советский спор» мы объясняем, почему Россия должна выиграть у США.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
24/05 15:47Хоккей
Волшебство Кучерова и Гусева. Обнадеживающие факторы перед битвой с финнамиПрекрасная игра Гусева и Кучерова, сумасшедший настрой и слабость соперника – факторы, которые помогут России выйти в финал чемпионата мира.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
23/05 23:30Хоккей
Канада была в 0,4 секунды от вылета. Мы увидели огненные четвертьфиналыШвейцарии совсем чуть-чуть не хватило для выхода в полуфинал, а России с трудом обыграла США.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
24/05 15:18Футбол
Дмитрий Хохлов: Десять лет ждали возвращения домой и, наконец, это произошлоГлавный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов и вратарь команды Антон Шунин после первой тренировки на новом стадионе поделились впечатлениями от арены.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/05 10:00Футбол
«Алименты за Глушакова платит «Спартак». Копейка в копеечку»Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, поделился последними новостями о громком бракоразводном процессе своей подзащитной с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
Новости
16:07 Футбол Голкипер «Хаддерсфилда» перешел в «Эвертон»
15:58 Футбол Зелимхан Бакаев: Обида на Карреру? Это несерьезно
15:34 Олимпиада Павел Колобков: РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций
15:18 Футбол В ЦСКА устроили «поздравительный коридор» для Гончаренко после рождения дочери (ФОТО)
15:15 Футбол ЦСКА поздравил Гончаренко с рождением дочери
14:58 Хоккей Владислав Третьяк: Трудно объяснить, почему столько людей уезжает в этом году
14:55 Футбол СМИ: Фалькао поручил своему агенту организовать переход в «Валенсию»
14:53 Футбол Андре Виллаш-Боаш: «Марсель» может заинтересовать меня
14:43 Теннис Самсонова пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции
14:40 Футбол Глушаков опубликовал коллаж с Ребровым, Ещенко и Комбаровым: Цветут молодые
14:24 Футбол Дмитрий Хохлов: Попросил поднять нашу скамейку, но это сложно сделать
14:19 Футбол Артем Дзюба: Для меня чемпионский парад впервые, поэтому все будет интересно
14:11 Керлинг Анна Сидорова: Я остаюсь, и команда под моим началом будет существовать на 100%
14:09 Футбол Дзюба предложил «Енисею» сыграть в открытый футбол
14:04 Хоккей Леонид Вайсфельд: Финны могут стать проблемой для сборной России
13:59 Формула-1 Даниил Квят: Пока не знаю, чего именно нам не хватает, но мы с этим разберемся
13:48 Футбол Артем Дзюба: Финал «Игры престолов»? – Безобразие!
13:37 Хоккей Американская журналистка: У сборной России абсурдная модель игры в нападении
13:37 Хоккей The New York Times: Василевский спас Россию от поражения в матче с США
13:33 Хоккей Йере Саллинен: Теперь у Финляндии снова есть шанс выиграть золото в Словакии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика