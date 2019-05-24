Зелимхан Бакаев: Обида на Карреру? Это несерьезно Российский футболист был вынужден покинуть команду из-за недостаточной игровой практики.

Хавбек тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», рассказал о своем отношении к Массимо Каррере.

Напомним, именно при итальянце 22-летний полузащитник отправился в стан «оружейников».

«Обида? Это несерьезно. Было неприятно, потому что всегда хочу играть, тем более были надежды, что мне действительно дадут шанс. Потом тебя не выпускают… Но я продолжал работать и старался доказать, что достоин. Рабочий процесс», – цитирует Бакаева Sportbox.ru.

Отметим, что полузащитник вернется в столичный клуб по окончании сезона.