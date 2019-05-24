В Испании сообщили, что Рамос намеревается покинуть «Реал» Об этом сообщает Marca.

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос задумался о смене клубной прописки в летнее межсезонье.

Согласно источнику, у игрока непростые отношения с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, что является первой причиной, которая побуждает его решиться на переезд в другую команду.

Также 33-летний защитник считает, что трансфер в новый клуб поможет ему с точки зрения мотивации.

По информации издания, на Рамоса претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне капитан «Реала» отыграл 42 матча, забил 11 голов и отдал 2 голевых передачи.