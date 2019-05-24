Игорь Акинфеев – о победе над «Реалом»: Никто и подумать не мог, что так будет - Советский спорт
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24 мая 2019 17:33ФутболГичунцев Артур

Игорь Акинфеев – о победе над «Реалом»: Никто и подумать не мог, что так будет

Встреча прошла в декабре 2018 года.

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил разгромную победу над мадридским «Реалом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:0 в пользу российского клуба.

«Все задают вопрос, что я тогда чувствовал. Для меня самое главное, чтобы за 90 минут никто в нашей команде не получил травму. Наверное, эта мудрость приходит с годами.

Что касается победы, то все прекрасно понимают, что «Реал» был не в лучшем состоянии. Так просто сложилось, что мы победили со счетом 3:0. Вот и все. Хотя, наверное, никто и подумать не мог, что так будет», – цитирует Акинфеева Sport24.ru.

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