Роман Бабаев: Постараемся сохранить текущий состав ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что руководство красно-синих не желает продавать игроков. Напротив, клуб заинтересован в усилении команды.
– Сейчас не время говорить об этом подробно — сезон еще не завершен. Если коротко, мы постараемся сохранить текущий состав. Что касается усиления, то попробуем его осуществить на позиции, которые в этом нуждаются. Очень рассчитываем на подрастающую смену. Наша команда под руководством Андрея Аксенова завоевала «золото» молодежного первенства — считаю, что все они молодцы. Надеемся, что ряд футболистов через какое-то время получит шанс попробовать свои силы в первой команде, – приводит слова менеджера официальный сайт ЦСКА.
После 29 туров в активе армейцев 48 очков в турнирной таблице российской премьер-лиги. В последнем туре ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов» 26 мая.
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