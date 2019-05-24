Роман Бабаев: Постараемся сохранить текущий состав ЦСКА В ЦСКА ждут вчерашних дублеров.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что руководство красно-синих не желает продавать игроков. Напротив, клуб заинтересован в усилении команды.

– Сейчас не время говорить об этом подробно — сезон еще не завершен. Если коротко, мы постараемся сохранить текущий состав. Что касается усиления, то попробуем его осуществить на позиции, которые в этом нуждаются. Очень рассчитываем на подрастающую смену. Наша команда под руководством Андрея Аксенова завоевала «золото» молодежного первенства — считаю, что все они молодцы. Надеемся, что ряд футболистов через какое-то время получит шанс попробовать свои силы в первой команде, – приводит слова менеджера официальный сайт ЦСКА.

После 29 туров в активе армейцев 48 очков в турнирной таблице российской премьер-лиги. В последнем туре ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов» 26 мая.