Защитник «Урала» вызван в сборную Армении

Защитника «Урала» Вараздат Ароян вызван в сборную Армении на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Лихтенштейна (8 июня) и Греции (11 июня), сообщает сайт Федерации футбола этой страны.
Ароян стал одним из 11 легионеров в составе сборной Армении. Фамилии игроков из национального чемпионата будут объявлены позже.
После двух туров квалификации ЧЕ-2020 Армения не набрала ни одного очка, проиграв Боснии и Герцеговине, а также Финляндии.
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