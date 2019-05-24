Защитник «Урала» вызван в сборную Армении Лихтенштейн и Греция могут увидеть Арояна.

Защитника «Урала» Вараздат Ароян вызван в сборную Армении на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Лихтенштейна (8 июня) и Греции (11 июня), сообщает сайт Федерации футбола этой страны.

Ароян стал одним из 11 легионеров в составе сборной Армении. Фамилии игроков из национального чемпионата будут объявлены позже.

После двух туров квалификации ЧЕ-2020 Армения не набрала ни одного очка, проиграв Боснии и Герцеговине, а также Финляндии.