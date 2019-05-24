Роман Бабаев: Сезон вышел достаточно ярким и запоминающимся

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел предварительные итоги сезона для армейского клуба. Напомним, что после ухода Сергея Игнашевича, братьев Березуцких и Понтуса Вернблума команда серьезно преобразилась.
– Безусловно, он получился неоднозначным. Подробные итоги мы подведем после заключительного тура, когда таблица примет окончательный вид. Впрочем, уже сейчас можно сказать: летом прошлого года ожидания были ниже того, что мы получили на сегодняшний день.
Команду покинули многолетние лидеры, футболисты, во многом определявшие ее игру. Мы прекрасно понимали: в нынешнем сезоне тяжело рассчитывать на что-то серьезное. С другой стороны, после осенне-зимней части сезона были все основания надеяться на более высокий результат, чем тот, который у нас есть сейчас. Вот такой парадокс.
Как бы то ни было, сезон все равно вышел достаточно ярким и запоминающимся. Однако, как я уже отметил, неоднозначным. По совокупности можно сказать, что команда выступила достойно, – приводит слова Бабаева официальный сайт ЦСКА.
После 29 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице российской премьер-лиги. Армейцы потеряли все шансы на попадание в Лигу чемпионов.
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