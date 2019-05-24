«Чайка» выиграла зону «Юг» ПФЛ

В 27-м туре зоны «Юг» ПФЛ «Чайка» обыграла «Биолог» со счетом 5:1, а «Урожай» поделил очки с «Легионом» – 0:0.
Клуб из Песчанокопского досрочно выиграл турнир и завоевал путевку в ФНЛ.
В последнем туре краснодарский «Урожай» может догнать «Чайку» по очкам, но не займет первое место по дополнительным показателям.
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