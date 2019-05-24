«Чайка» выиграла зону «Юг» ПФЛ - Советский спорт
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24 мая 2019 19:26ФутболКоноплев Александр

«Чайка» выиграла зону «Юг» ПФЛ

«Чайка» поднялась в D-2.

В 27-м туре зоны «Юг» ПФЛ «Чайка» обыграла «Биолог» со счетом 5:1, а «Урожай» поделил очки с «Легионом» – 0:0.

Клуб из Песчанокопского досрочно выиграл турнир и завоевал путевку в ФНЛ.

В последнем туре краснодарский «Урожай» может догнать «Чайку» по очкам, но не займет первое место по дополнительным показателям.

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