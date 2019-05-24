«Бавария» предложила «Манчестер Сити» 80 миллионов евро за трансфер Сане

Как сообщает в своем Twitter журналист The Guardian Фабрицио Романо, представители мюнхенского клуба сделали первое предложение по переходу немецкого хавбека. Предложенная сумма трансфера составляет 80 миллионов евро.
Как отмечается, одновременно с этим руководство «Баварии» провело переговоры с представителями 23-летнего полузащитника, предложив футболисту пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.
Напомним, что Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» в августе 2016 года за 50,5 миллиона евро. С тех пор полузащитник провел 113 матча за английский клуб, забив 39 мячей и сделав 45 голевых передач.
Добавим, что действующий контракт Сане с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2021 года, а портал Трансферная transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро.
В завершившемся сезоне на счету Сане 16 мячей и 18 голевых передач в 47 матчах во всех турнирах.
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