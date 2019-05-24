Комличенко помог «Младе» выйти в плей-офф за место в Лиге Европы

В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата Чехии за место в Лиге Европы «Млада Болеслав» обыграла «Фастав» – 3:0. Счет первого матча – 1:3.
Россиянин Николай Комличенко забил первый гол хозяев на 53-й минуте. Это его 28-й гол в сезоне.
В финале плей-офф за выход в Лигу Европы «Млада» сыграет с «Яблонцем».
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