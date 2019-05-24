Беленов может перейти в «Ахмат» - Советский спорт
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24 мая 2019 22:15ФутболКоноплев Александр

Беленов может перейти в «Ахмат»

«Ахмат» может стать четвертым клубом Беленова в РПЛ.

Вратарь «Уфы» Александр Беленов попал в сферу интересов «Ахмата», утверждает «Чемпионат».

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету Беленова девять «сухарей» в 34 матчах во всех.

Голкипер выступает за «Уфу» с января 2017 года. Ранее выступал за «Салют», «Спартак», «Кубань» и «Анжи».

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