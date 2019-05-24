Беленов может перейти в «Ахмат»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов попал в сферу интересов «Ахмата», утверждает «Чемпионат».
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету Беленова девять «сухарей» в 34 матчах во всех.
Голкипер выступает за «Уфу» с января 2017 года. Ранее выступал за «Салют», «Спартак», «Кубань» и «Анжи».
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