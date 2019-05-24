Йоахим Лев: Переход Сане станет хорошей историей для «Баварии», сборной и бундеслиги Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию».

- Если трансфер Сане состоится, это станет хорошей историей и для «Баварии», и для национальной команды, и для бундеслиги, - цитирует специалиста Goal.com со ссылкой на Sport Bild.

Ранее стало известно, что «Бавария» официально сделала запрос о трансфере 23-летнего немецкого полузащитника, предложив «Манчестер Сити» 80 миллионов евро.

Добавим, что действующий контракт Сане с английским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21, а стоимость игрока оценивается в 100 миллионов евро.