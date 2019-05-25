«Лудогорец» выиграл чемпионат Болгарии в восьмой раз подряд - Советский спорт
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25 мая 2019 01:37ФутболКоноплев Александр

«Лудогорец» выиграл чемпионат Болгарии в восьмой раз подряд

13-й титул с 2001 года.

В матче последнего тура чемпионата Болгарии «Лудогорец» на своем поле победил «Черно Море» (4:1) и стал чемпионом страны. Клуб опередил софийский ЦСКА на одно очко.

Для «Лудогорца», основанного в 2001 году, это чемпионство стало восьмым в истории. Все они были завоеваны подряд.

Кроме того на счету «орлов» две победы в Кубке Болгарии и три – в Суперкубке страны.

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