Выкуп Дивеева стоил ЦСКА 1,5 миллиона евро

По информации «Рейтинга букмекеров», столичный клуб заплатил «Уфе» за 19-летнего футболиста 1,5 миллиона евро.
Дивеев играет за ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона.
ЦСКА перед последним туром занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, в активе команды - 48 очков. Сегодня команда на своем поле сыграет с «Крыльями Советов».
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Месси рекордный шестой раз выиграл «Золотую бутсу»После того, как форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил всего один гол в ворота «Реймса», стало понятно, что Лионель Месси получит приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов-2018/19. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 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