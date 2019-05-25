Выкуп Дивеева стоил ЦСКА 1,5 миллиона евро - Советский спорт
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25 мая 2019 08:34ФутболСпирин Дмитрий

Выкуп Дивеева стоил ЦСКА 1,5 миллиона евро

Стала известно стоимость защитника Игоря Дивеева для ЦСКА.

По информации «Рейтинга букмекеров», столичный клуб заплатил «Уфе» за 19-летнего футболиста 1,5 миллиона евро.

Дивеев играет за ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона.

ЦСКА перед последним туром занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, в активе команды - 48 очков. Сегодня команда на своем поле сыграет с «Крыльями Советов».

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