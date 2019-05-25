Клаудио Лотито: Индзаги в «Ювентусе»? Я не знаю, посмотрим Главный тренер «Лацио» может возглавить «Ювентус».

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал возможный уход главного тренера команды Симоне Индзаги в «Ювентус».

«Я не знаю, посмотрим», – приводит Football Itallia слова Лотито.

Напомним, Индзаги входит в список претендентов на пост главного тренера «Ювентуса» после ухода из клуба Массимилиано Аллегри. Также сообщалось об интересе к специалисту со стороны «Милана».

Индзаги возглавляет «Лацио» с 2016 года. Под его руководством команда дважды занимала пятое место в чемпионате Италии (2017, 2018), а за тур до окончания нынешнего турнира идет на восьмой позиции.

В заключительном туре 26 мая «Лацио» сыграет в гостях с «Торино» и в случае победы может обойти соперника, поднявшись на седьмое место.

Ранее сообщалось, что «Лацио» предложил Индзаги продлить контракт на улучшенных условиях.