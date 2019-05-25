Месси встретился с президентом «Барселоны» у себя дома - Советский спорт
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25 мая 2019 10:07ФутболСпирин Дмитрий

Месси встретился с президентом «Барселоны» у себя дома

По информации испанских СМИ, форвард «Барселоны» Лионель Месси провел встречу с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу у себя дома.

Встреча состоялась 18 мая.

Предполагается, что на ней обсуждалось болезненное поражение команды от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов, будущий финал Кубка Испании против «Валенсии» (25 мая) и возможные изменения в клубе в летнее трансферное окно.

Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» снова стала чемпионом Испании.

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