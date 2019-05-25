Месси встретился с президентом «Барселоны» у себя дома

Встреча состоялась 18 мая.
Предполагается, что на ней обсуждалось болезненное поражение команды от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов, будущий финал Кубка Испании против «Валенсии» (25 мая) и возможные изменения в клубе в летнее трансферное окно.
Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» снова стала чемпионом Испании.
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Месси рекордный шестой раз выиграл «Золотую бутсу»После того, как форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил всего один гол в ворота «Реймса», стало понятно, что Лионель Месси получит приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов-2018/19. У американцев здесь сборная третьего сорта. Как таких не победить?Четвертьфинал – для фаворита главный матч на любом турнире: провал либо еще две гарантированные медальные встречи. А не замахнуться ли нам на Насри? 10 свободных агентов для клубов РПЛДо конца российского сезона остаются считанные дни, а значит, близится трансферное межсезонье. Путевка в Лигу Европы – подарок к свадьбе?Недавний именинник и будущий молодожен Вячеслав Караваев не сыграет за сборную России, но может попасть в еврокубок. Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага…Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне. Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Канада была в 0,4 секунды от вылета. Мы увидели огненные четвертьфиналыШвейцарии совсем чуть-чуть не хватило для выхода в полуфинал, а России с трудом обыграла США. Максим Барсов: Путевка в Сочи мне точно не нужна«Сочи» уже завоевал путевку в РПЛ-2019/20, а лидер атак черноморцев наверняка выиграет бомбардирскую гонку ФНЛ-2018/19. Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против ЧехииСегодня - суперсуббота. На чемпионате мира по хоккею пройдут полуфиналы. И там играет наша дрим-тим: в 16.15 с финнами. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. «Красная машина» отменила «Чудо». Наши победили американцев и вышли в полуфиналРоссияне едва не упустили преимущество, добытое в первом периоде. За счет мощной атаки и вдохновенной игре вратаря Андрея Василевского сборной России удалось одержать победу 4:3. Александр Дюков: Мог бы отменить лимит на легионеров волевым решениемПрезидент РФС после подвел итоги исполкома, который сегодня прошел в Доме футбола. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». Борис Майоров: Финнов обыграем, если будет порядок и никаких авантюрЛегендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о предстоящем полуфинале ЧМ-2019 Россия – Финляндия. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Борис Михайлов: Если не будет червя в голове – обыграем всехПосле победы сборной России над американцами (4:3) игру нашей команды оценил двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР Борис Михайлов. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?