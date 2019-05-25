«ПСЖ» просматривал Аллана в матче с «Интером»

«Пари Сен-Жермен» продолжает следить за полузащитником «Наполи» Алланом, сообщает France Football.
Представители чемпионов Франции просматривали 28-летнего бразильца в воскресенье в матче 37-го тура серии A с «Интером» (4:1).
Аллан запомнился французам в матчах «Наполи» и «ПСЖ» на групповом этапе нынешней Лиги чемпионов (2:2, 1:1).
В нынешнем сезоне опорный полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах за «Наполи», забил один гол и сделал две результативные передачи.
Контракт игрока с итальянцами рассчитан до 2023 года, а его трансферная стоимость за последнее время выросла до 50-60 миллионов евро.
Добавим, что Аллан включен в состав сборной Бразилии для подготовки к домашнему Кубку Америки.
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