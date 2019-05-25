Сергей Силкин: Новый стадион поможет «Динамо» добиваться хороших результатов «Динамо» сыграет с «Арсеналом» в первом за десять с половиной лет матче на стадионе в Петровском парке.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возвращение команды на домашний стадион в Петровском парке.

«Думаю, переезд бело-голубых в Петровский парк на новую арену поспособствует хорошим результатам, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Силкина. – Сами понимаете, насколько удобнее сюда ездить болельщикам. Вышел из метро – и ты дома. Не всякий в Химки поедет. Думаю, зрителей прибавится, и команда будет выглядеть совсем по-другому в следующем чемпионате».

Напомним, 26 мая «Динамо» сыграет с «Арсеналом» в первом за десять с половиной лет матче на домашнем стадионе в Петровском парке.

Ранее арена после реконструкции должна была открыться в марте, но из-за непригодного состояния газона «Динамо» продолжило принимать соперников в Химках.